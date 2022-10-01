«Нужно оставить свой пост». Британцы раскритиковали Трасс после угроз в адрес Путина | 360°

Мир 01 октября 2022, 21:44 Поделиться Telegram

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Viber «Нужно оставить свой пост». Британцы раскритиковали Трасс после угроз в адрес Путина Пользователей Twitter взбесили слова премьера Британии Трасс о санкциях из-за референдумов Pxhere.com

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Это заявление возмутило британцев.

Подобные слова пользователи Twitter сочли неуместными. Они призвали уделить большее внимание внутренним проблемам страны и прекратить тратить деньги на Украину.

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«Вы не озвучиваете мнение большинства и уж точно не представляете мои интересы. Почему бы не спросить британцев, в каком направлении мы хотим двигаться? Вы поддерживали незаконный украинский режим в течение восьми лет, а теперь подвергаете нас опасности. < …> С меня хватит!» — написал один из комментаторов.

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Еще один пользователь заметил, что антироссийские санкции больше вредят Великобритании.

«Вы должны были попытаться заключить мирное соглашение, но с самого начала пошли на эскалацию, заявив, что поддерживаете британских граждан, кто решил поучаствовать в боевых действиях на Украине», — отметил другой пользователь.

Среди юзеров были и те, кто считает, что Трасс надо покинуть пост премьер-министра страны.

«Лиз, санкции не оказали никакого эффекта. Почему бы вместо них не попытаться поговорить? Кстати, я думаю, тебе нужно оставить свой пост», — подчеркнул читатель.

Один из комментаторов заметил, что каждый пост британского премьера посвящен Украине.

«Каждый ваш твит посвящен Украине. Значит ли это, что вы работаете на нее?» — поинтересовался комментатор.

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