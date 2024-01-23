Мир 23 января 2024, 17:52 «Нужно накачивать общественное мнение». Кремль оценил заявление Германии о «конфликте» с Россией Песков: все столицы в Европе заявляют об эфемерной опасности от России РИА «Новости»

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Сейчас все европейские столицы наперегонки заявляют об эфемерной опасности от России. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова министра обороны ФРГ о возможном конфликте с РФ, сообщило РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля объяснил, что европейцы потратили много денег на Украину. Президент США Джо Байден в свое время назвал это инвестицией, однако она прогорела.

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«И европейцы это понимают очень хорошо, что деньги выбросили на ветер. И им сейчас нужно как-то накачивать свое общественное мнение, искусственно возбуждать, придумывая внешнего врага», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что огромная Россия всегда была врагом для Западной Европы. Песков сравнил РФ с вылезшим из берлоги медведем, которого сознательно разбудили.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия должна осознавать опасность противостояния с Россией, поэтому немецкой стороне необходимо вооружаться. По его словам, сейчас ФРГ и НАТО запасаются оружием.