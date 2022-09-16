«Нужно держаться вместе». Лукашенко — на встрече с президентом Ирана | 360°

Мир 16 сентября 2022, 10:26 Поделиться Telegram

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Viber «Нужно держаться вместе». Лукашенко — на встрече с президентом Ирана Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с коллегой из Ирана РИА "Новости"

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Ирану и Белоруссии следует держаться вместе для того, чтобы выжить и занять свое место под солнцем. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил на двусторонних переговорах с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, сообщило БелТА.

«Нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем», — сказал он.

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Александр Лукашенко заявил, что министерства иностранных дел Белоруссии и Ирана должны провести ревизию сотрудничества, вспомнить нереализованные наработки, отказаться от устаревших и наметить перспективы на будущее. Он назвал отношения двух стран неплохими, но призвал работать еще более интенсивно.

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По итогам прошлого года товарооборот между Белоруссией и Ираном увеличился на 37%, до 33,3 миллиона долларов. Экспорт показал рост на 10,5%, а импорт — 60,3%. За первые семь месяцев 2022 года товарооборот увеличили более чем в два раза, до 40,1 миллиона долларов. Лучшие показатели за экспортом — 28,3 миллиона долларов, с ростом более чем в три раза.

Александр Лукашенко и Ибрахим Раиси встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Президент Белоруссии также провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

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