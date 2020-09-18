«Нужно быть идиотом, чтобы отдать Родину»: певец Алехно объяснил участие в записи песни с цитатой Лукашенко

Цитата Лукашенко «Любимую не отдают» стала названием новой песни, которую исполнили российские и белорусские артисты. Один из участников проекта, Руслан Алехно, отметил, что трек стал прекрасной поддержкой республики и народа.

«Каждый артист, который берет новую песню, он ее слушает сначала, а уже потом решает, принимать участие в проекте или нет. Первое — это песня. Песня получилась прекрасной. Тому подтверждение те артисты, которые приняли участие в создании этой песни», — отметил певец Руслан Алехно в разговоре с «360».

Он добавил, что, исполнив песню, все музыканты выразили свое отношение к Белоруссии. При этом согласились поучаствовать в проекте далеко не все.

«Я считаю, что это правильный проект, особенно в это время, потому что Родину, как называется песня, любимую не отдают. Это фраза, которую сказал президент Александр Лукашенко. Это действительно так. Нужно быть идиотом, чтобы отдать свою любимую Родину», — пояснил исполнитель.

По словам Алехно, в Белоруссии вектор развития направлен на сотрудничество с Россией. В республике есть современные технологии, промышленность и культура.

«Белоруссия та страна, в которой можно выступать любому артисту — независимо от вероисповедания, политических взглядов в отличие, кстати, от некоторых соседей, которые находятся рядом с Белоруссией. Я имею в виду Литву и Польшу. Мне кажется, это прекрасная песня в поддержку Белоруссии и белорусского народа», — заключил певец.

Речь идет о песни «Любимую не отдают», клип на которую появился в рамках проекта «Артисты за мир». Название для композиции взяли из послания к народу и Национальному собранию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Всего в проекте участвовали более 20 исполнителей. Среди них были Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Солодуха и другие.