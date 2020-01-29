«Нужно бороться и инвестировать»: немцы вспомнили о газовой «сделке века» с СССР

В феврале 2020 года исполнится 50 лет российско-немецкой «сделке века „газ — трубы“». В Германии заявили, что она стала примером развитых экономических отношений между Москвой и западными странами.

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что за подобные достижения «нужно бороться». Его выступление на ежегодном приеме профильного союза «Восточный комитет — Восточноевропейское объединение немецкой экономики» процитировало РИА «Новости».

«За 50 лет с момента заключения этой сделки мы пережили большие вызовы в международных отношениях, в отношениях между Востоком и Западом», — подчеркнул Альтмайер.

Он добавил, что многие поступки СССР в те времена вызывали недовольство. Однако обязательства по поставкам всегда соблюдались, несмотря на все политические обстоятельства.

«Это показывает, что развитые экономические отношения возможно строить, но за это нужно бороться и в это нужно инвестировать», — заключил министр.

СССР и Западная Германия 1 февраля 1970 года заключили долгосрочный международный контракт «сделка века „газ — трубы“». Советский союз получал трубы большого диаметра и другое оборудование, необходимое для строительства газопровода в Западную Европу. За это вторая сторона попросила поставлять в Германию газ с месторождений в Западной Сибири. Соглашение стало самым крупным в истории советско-европейских и советско-германских отношений.