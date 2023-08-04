04 августа 2023, 14:08
Нужно больше оружия. В ГУР Украины заявили о сложностях ВСУ на линии соприкосновения
Замглавы ГУР Украины Скибицкий заявил о сложностях ВСУ на линии соприкосновения
Для украинских военных складывается сложная ситуация на линии боевого соприкосновения, заявил замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в беседе с одним из изданий Северной Македонии. По мнению замглавы ведомства, ВСУ требуется больше оружия, сообщил ТАСС.
По оценке Скибицкого, Украине нужно значительное количество боеприпасов. Есть потребность в средствах противовоздушной обороны и дальнобойных орудиях.
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В Пентагоне ранее признались, что США не питают иллюзий насчет контрнаступления Украины, понимая, что оно будет трудным. С таким признанием выступил руководитель пресс-службы американского ведомства Патрик Райдер.
По его словам, у российских военных было время для создания укреплений, поэтому бои для украинской армии станут трудными.
Британская разведка успела обвинить в сложностях ВСУ кустарники и сорняки, которые активно растут на полях, и поэтому продвижение украинских войск идет не так быстро, как хотелось бы.
ВСУ
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