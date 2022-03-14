«Нужна предметность». Политолог назвал условие личной встречи Путина и Зеленского

Личная встреча лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна. Однако для этого необходима четкая цель, поскольку российская сторона отвергает переговоры ради переговоров. Такое мнение в беседе с «360» выразила политический обозреватель и публицист Наталия Елисеева.

Елисеева отметила, что российская сторона неоднократно называла условия и цели для переговоров, а украинские власти, по ее словам, не принимают это во внимание.

«К сожалению, говорится обо всем, кроме этих целей [, представленных Россией], и Зеленский в заявлениях это очень хорошо подчеркивает, что ему это особо сильно не важно, либо он от этого увиливает. И при этом апеллирует к личным переговорам с Путиным», — сказала эксперт.

Политолог не исключила, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться лично. Однако, по ее мнению, у таких переговоров должна быть предметность. Пока предпосылок для такой встречи нет, указала она.

«Если появится смысл этих переговоров, если появится какая-то предметность, то они тогда состоятся. Видимо, пока никакой предметности и смысла в этих переговорах нет. <…> Видимо, никакая конкретика до сих пор не была предложена», — пояснила Елисеева.

Владимир Зеленский, говоря о перспективе переговоров с главой Российского государства Владимиром Путиным, отметил, что это «сложная история, тяжелый путь», но он сам считает его абсолютно правильным. По его словам, у украинской делегации задача четкая — сделать все, чтобы состоялась встреча президентов.