Еврокомиссар заявил, что ЕС не нуждается в «Спутнике V»

Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V», поскольку в рамках объединения уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. С таким заявлением выступил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Поскольку мы — континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин — четыре, и мы ведем в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен „Спутник V“ … и другие препараты», — заявил Бретон в эфире телеканала TF1. Он также добавил, что необходимо, чтобы одобренные в ЕС вакцины производились массово и массово же применялись.

По мнению Бретона, у России есть «проблемы с производством» вакцины, и если Москве нужна будет помощь, он заявил о готовности «поговорить об этом во втором полугодии».

С марта по июнь, как заметил Бретон, в страны Европы будет доставлено от 300 до 350 миллионов доз вакцин от коронавируса.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявляла, что Евросоюзу следует использовать для вакцинации российский «Спутник V». Если ЕС не будет заказывать препарат, то Германия приобретет его сама. По ее словам, ЕС должен использовать против коронавируса все вакцины, одобренные Европейским лекарственным регулятором (ЕМА).