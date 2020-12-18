Нурмагомедов стал лучшим международным спортсменом года по версии Би-би-си

Журналисты напомнили в публикации, что россиянин за свою карьеру провел 29 боев и всегда только побеждал. Он 13 раз становился чемпионом в легком весе и является действующим чемпионом UFC 932 дня.

На награду также претендовали несколько человек. Среди них шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис. В феврале этого года он за одну неделю дважды побил мировой рекорд. Также в список номинантов вошли баскетболист команды «Лейкерс» Леброн Джеймс, американский гольфист Дастин Джонсон, французская футболистка Венди Ренар, ирландский боксер Кэти Тейлор.

Последний на сегодняшний день бой Нурмагомедова состоялся 24 октября. Он сражался с американцем Джастином Гейджи. После поединка россиян заявил, что завершает свою профессиональную карьеру. Позже он рассказал, какой гонорар ему могут предложить за возвращение в спорт.

Би-би-си учредила премию «Международный спортсмен года» еще в 1960 году. С тех пор она ежегодно вручается спортсменам не из Британии, которые внесли наибольший вклад в спорт в текущем году. В прошлом году лучшим назвали кенийского бегуна Элиуда Кипчоге.