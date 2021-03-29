Нур-Султан станет закрывать торговые центры по выходным

Столица Казахстана Нур-Султан из-за увеличения количества заболеваний коронавирусной инфекцией решила с 30 марта запретить работу ТЦ и питейных заведений в выходные. Также в городе планируют перевести на удаленку учащихся, за исключением выпускников.

«Сокращается время работы ТРЦ, ТЦ и ТД в будние дни до 17:00. Вместе с тем этим объектам запрещается функционировать в выходные дни», — сообщили в постановлении главного государственного санитарного врача столицы Казахстана Сархат Бейсеновой, передал RT.

Местам общественного питания также запрещается открываться в выходные дни, кроме работы навынос и доставки на дом.