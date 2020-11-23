В ВОЗ заявили о возможных нескольких нулевых пациентах с коронавирусом

Нулевых (первичных) пациентов с коронавирусом могло было несколько. Такую возможность не исключают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что эти пациенты могли получить инфекцию в разное время от разных переносчиков.

«Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных», — сказал Райан на брифинге, запись которого доступна в Twitter ВОЗ.

Ученые уверены в естественном происхождении вируса. Его носителем могли быть летучие мыши.

При этом Райан отметил, что специалисты не знают, что именно привело к росту заражения: животное, человек или окружающая среда.

«Но, безусловно, ясно, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в Ухани», — отметил он.

ВОЗ, как заявил Райан, рассчитывает на открытость и сотрудничество Китая по выявлению источника инфекции.

По его словам, «мы все должны понимать, откуда появился вирус, чтобы, как минимум, понимать, где он может появиться в будущем».

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в свою очередь напомнила, что при изучении ближневосточного респираторного синдрома понадобился год, чтобы определить первичный источник заражения.

По последним данным в мире с начала пандемии уже выявлено более 58,7 миллиона заразившихся коронавирусом. Жертвами инфекции стали более 1,39 миллиона граждан. Победить COVID-19 смогли свыше 37,5 миллиона человек во всем мире.

Несмотря на это, в мире еще остались страны, где в COVID-19 не верят. Правда, несмотря на отрицание нового вируса, правительства все же вводят некоторые ограничения, а кто-то — уже ждет вакцину.