Нуланд заявила, что США не хотят повторения холодной войны
Замгоссекретаря США Нуланд заявила, что Штаты не хотят новой холодной войны
Соединенные Штаты Америки не хотят второй холодной войны. При этом России нужно прислушаться к мнению остального мира по ситуации на Украине. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Никто не хочет новой холодной войны. „Однако России необходимо прислушаться к мнению мира. В ООН вчера (в среду — прим. ред.) осудили агрессию России против Украины“, — сказала она, комментируя вопрос о том, куда двигаются международные отношения. Ее процитировал ТАСС.
Речь о принятой Генассамблеей ООН резолюции с осуждением действий России на Украине. За проголосовала 141 страна, против — пять государств, еще 35 воздержались. При этом решение организации не имеет обязательной юридической силы.
«Если Россия не завершит эту войну и не уйдет с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке с группкой недостран. А все мы <…> будем двигаться вперед и строить процветающее будущее», — добавила Нуланд.
Она заявила, что Россия будет страдать из-за экономической и технологической изоляции от остального мира из-за преступлений, которые совершаются на Украине.
При этом заместитель госсекретаря США отметила, что Штаты готовы к переговорам с Россией по вопросам безопасности в Европе, в частности, по ситуации на Украине. Также Нуланд подчеркнула, что все санкции с России снимут, если она прекратит свою военную операцию на украинской территории.