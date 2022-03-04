Нуланд заявила, что США не хотят повторения холодной войны

Соединенные Штаты Америки не хотят второй холодной войны. При этом России нужно прислушаться к мнению остального мира по ситуации на Украине. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Никто не хочет новой холодной войны. „Однако России необходимо прислушаться к мнению мира. В ООН вчера (в среду — прим. ред.) осудили агрессию России против Украины“, — сказала она, комментируя вопрос о том, куда двигаются международные отношения. Ее процитировал ТАСС.

Речь о принятой Генассамблеей ООН резолюции с осуждением действий России на Украине. За проголосовала 141 страна, против — пять государств, еще 35 воздержались. При этом решение организации не имеет обязательной юридической силы.

«Если Россия не завершит эту войну и не уйдет с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке с группкой недостран. А все мы <…> будем двигаться вперед и строить процветающее будущее», — добавила Нуланд.

Она заявила, что Россия будет страдать из-за экономической и технологической изоляции от остального мира из-за преступлений, которые совершаются на Украине.

При этом заместитель госсекретаря США отметила, что Штаты готовы к переговорам с Россией по вопросам безопасности в Европе, в частности, по ситуации на Украине. Также Нуланд подчеркнула, что все санкции с России снимут, если она прекратит свою военную операцию на украинской территории.