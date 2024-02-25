Мир 25 февраля 2024, 01:01 Нуланд заявила, что нынешняя Россия не устраивает США РИА «Новости»

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США не устраивает современная Россия из-за ее политических устремлений. Об этом заявила в интервью CNN заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

«Это не та Россия, которую мы, честно говоря, хотели», — отметила политик.

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Нуланд добавила, что Штаты рассчитывали на то, что Российская Федерация станет партнером европейского типа и будет ориентирована на Запад. Однако, как отметила дипломат, российское руководство выбрало другой вектор развития.

Нуланд также заявила, что основная часть средств, которую США выделяют Украине, остается в американской экономике.

Между тем, генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч ранее сообщил, что следователи возбудили более 50 дел, связанных с поддержкой Украины. Расследования коснулись мошенничества при закупках и поставках техники. Однако пока никакие обвинения доказать не удалось.