Мир 14 ноября 2022, 03:51 Нуланд захотела приехать в Россию «Ъ»: замгоссекретаря США Нуланд может приехать в ноябре в Москву Публичное достояние

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Москва и Вашингтон согласовывают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Визит может состояться уже в последних числах ноября, сообщила газета «Коммерсантъ».

«Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно», — отметил источник издания в Вашингтоне.

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По данным представителей российской стороны, во время визита в Москву с замгоссекретарям США встречи проведут заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко. Не исключено, что переговоры с Нуланд может провести заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

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Ранее российские власти запретил въезд на территорию страны двум братьям и сестре президента США Джо Байдена. Сейчас в стоп-листе находятся 200 американских граждан. Такие меры МИД РФ решил ввести в ответ на постоянные санкции со стороны администрации президента США.