Мир 08 августа 2023, 02:07 Нуланд провела «откровенные» переговоры с мятежниками в Нигере — СМИ CNN: замгоссекретаря США Нуланд провела в Нигере переговоры с захватившими власть военными YouTube

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Во время визита в Нигер заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд провела «откровенные и довольно сложные» переговоры с захватившими власть военными. Об этом сообщил телеканал CNN.

Американский политик встретилась с возглавившим генеральный штаб Муссой Салау Барму и его соратниками. Переговоры Нуланд с военными, свергнувшими президента Нигера Мохамеда Базума, продолжались более двух часов. Источник телеканала подчеркнул, что это были «чрезвычайно откровенные и довольно сложные беседы».

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Заместитель госсекретаря хотела встретиться со свергнутым президентом Базумом, но мятежные военные не позволили ей этого.

Ситуация в Нигере может перерасти в полномасштабную войну на африканском континенте, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. Это может стать значительным и разрушительным событием в регионе.