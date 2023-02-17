Мир 17 февраля 2023, 13:40 Нуланд посоветовали не быть посмешищем и заняться НЛО Представитель МИД Захарова призвала Нуланд оставить Крым в покое и заняться шарами и НЛО РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко ответила на высказывание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму. Дипломат заявила на брифинге, что политику не стоит выставлять себя посмешищем, а лучше переключить внимание на белые шары и НЛО.

«Я хотела бы дать совет Виктории Нуланд. Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО, они в большом количестве бороздят просторы США. И, как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно», — отметила Захарова.

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Над заместителем госсекретаря США, заметила дипломат, смеются американцы. При этом Нуланд все еще грезит поражением России и призывает украинские власти начать атаку на Крым.

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«У вас дома, Виктория, есть чем заняться», — подчеркнула Захарова.

Ранее Нуланд назвала военные объекты в Крыму законными целями для ВСУ и поддержала удары по ним.