17 февраля 2023, 13:40
Нуланд посоветовали не быть посмешищем и заняться НЛО
Представитель МИД Захарова призвала Нуланд оставить Крым в покое и заняться шарами и НЛО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко ответила на высказывание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму. Дипломат заявила на брифинге, что политику не стоит выставлять себя посмешищем, а лучше переключить внимание на белые шары и НЛО.
«Я хотела бы дать совет Виктории Нуланд. Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО, они в большом количестве бороздят просторы США. И, как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно», — отметила Захарова.
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Над заместителем госсекретаря США, заметила дипломат, смеются американцы. При этом Нуланд все еще грезит поражением России и призывает украинские власти начать атаку на Крым.
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«У вас дома, Виктория, есть чем заняться», — подчеркнула Захарова.
Ранее Нуланд назвала военные объекты в Крыму законными целями для ВСУ и поддержала удары по ним.
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