Нуланд посоветовала России заниматься здоровьем, а не войной

Россия ищет конфликт, а должна сосредоточиться на борьбе с коронавирусом. Такое мнение высказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в годе брифинга с журналистами.

«В то время когда коронавирус безудержно распространяется по России, как и в других местах, и только половина населения вакцинирована, Кремль должен объяснить российскому народу, почему он ищет потенциально кровавый, с последствиями, конфликт, а не фокусируется на здоровье граждан и примечательных вызовах для России в вопросе построения лучших условий, чем были», — заявила дипломат.

По ее словам, конфликт «никому не нужен», и меньше всего он нужен самой России.

«Украина не агрессор в нынешней ситуации», — подчеркнула Нуланд.

Ранее агентство Bloomberg заявляло, что Россия наращивает войска на границе с Украиной, несмотря на подготовку к переговорам по безопасности с США. По данным компании, на которое ссылается издание, Россия переместила к границе с Украиной танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны, а также военных.

Как сообщила The New York Times, в случае вторжения РФ на Украину новые санкции Вашингтона в отношении Москвы могут включить в себя запрет на экспорт электроники, производимой американскими компаниями.