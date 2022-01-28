Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила, что было бы интересным ходом пустить по российскому газопроводу «Северный поток — 2» водку вместо природного газа. Так она ответила на замечание известного своими критичными вопросами журналистам Мэтью Ли о том, что этот проект готов прокачивать вообще все, что угодно, будь то газ, оливковое масло или водка.

«Водка — это было бы неплохо», — пошутила она.

С мнением о том, что газопровод готов к вводу в эксплуатацию, Нуланд при этом не согласилась. Она считает, что включать прокачку газа по нему еще слишком рано.

«Мэтт, он еще не готов к включению. Он еще не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован», — сказала она.

В конце своего выступления на брифинге Нуланд процитировала сенатора Теда Круза, который изначально активно боролся с запуском российского проекта. Он назвал газопровод в том состоянии, которое есть сейчас, просто «куском металла на дне океана», напомнило «РИА Новости».

Газопровод «Северный поток — 2» сейчас проходит процедуру сертификации со стороны немецкого регулятора. В России не раз обращали внимание на то, что его запуск мог бы внести большой вклад в энергобезопасность на территории всей Европы. В РФ призывают не считать газопровод геополитическим проектом, подчеркивая, что он исключительно экономический и выгоден как для самой России, так и для ЕС.