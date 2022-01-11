Администрация США не согласна с санкциями против газопровода «Северный поток — 2», предложенными законодателями во главе с республиканцем Тедом Крузом. Об этом заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн рассказали группе сенаторов-демократов. Об этом сообщила газета Politico.

«Нуланд и Хохтштейн проводят брифинг для группы сенаторов-демократов, где рассказывают о несогласии администрации с законопроектом Круза о санкциях в отношении «Северного потока — 2», — написал в Twitter один из репортеров издания.

Поддержать санкции ранее просил президент Украины Владимир Зеленский. Голосование по проекту ожидается в январе. Ранее в Госдепе заявляли, что не поддерживают санкции, но при этом выступают против газопровода. По мнению дипломатического ведомства, предложенная поправка не является «подлинным прогрессом» в вопросе защиты Украины.

Ранее стало известно, что некоторые представители Европы не поддержали введение новых санкций против России. Они выразили опасения, что такое решение может негативно сказаться на их экономике.