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    03 марта 2022, 20:04

    Нуланд объяснила, почему США отложили ядерные учения

    Замгоссекретаря США Нуланд: страна отложила ядерные учения во избежание эскалации

    Александра Ломейко

    Решение США отложить ядерные учения связано с нежеланием способствовать эскалации. Вопрос о недопустимости применения ядерного оружия американская сторона поднимала в разговоре с Кремлем.

    Нуланд объяснила, почему США отложили ядерные учения

    С таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, слова которой привел ТАСС.

    «Ядерное оружие нельзя применять никогда, этот вопрос поднимался с Кремлем», — подчеркнула она.

    Испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен» должны были состояться в Соединенных Штатах в ближайшие выходные. Американское Минобороны заявило об их отмене.

    Ракета «Минитмен» оборудована несколькими ядерными боеголовками индивидуального наведения. В ходе учений используют невооруженные ракеты.

    Силы сдерживания РФ в режим боевого дежурства перевели по поручению президента России Владимира Путина. Российский лидер указал на агрессивную риторику со стороны высших должностных лиц НАТО.