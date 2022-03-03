Нуланд объяснила, почему США отложили ядерные учения

Решение США отложить ядерные учения связано с нежеланием способствовать эскалации. Вопрос о недопустимости применения ядерного оружия американская сторона поднимала в разговоре с Кремлем.

С таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, слова которой привел ТАСС.

«Ядерное оружие нельзя применять никогда, этот вопрос поднимался с Кремлем», — подчеркнула она.

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен» должны были состояться в Соединенных Штатах в ближайшие выходные. Американское Минобороны заявило об их отмене.

Ракета «Минитмен» оборудована несколькими ядерными боеголовками индивидуального наведения. В ходе учений используют невооруженные ракеты.

Силы сдерживания РФ в режим боевого дежурства перевели по поручению президента России Владимира Путина. Российский лидер указал на агрессивную риторику со стороны высших должностных лиц НАТО.