Нуланд объяснила, когда США отменят санкции против России

Новые западные санкции в отношении России будут отменены, если российская сторона прекратить военную операцию на Украине. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

По ее словам, ограничительные меры прекратятся, если Россия закончит эту военную операцию и поможет отстроить Украину, «восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность» этой страны, а также ее «право на существование».

Ранее Нуланд прокомментировала возможность контактов с Россиии в условиях сложившейся геополитической ситуации. Представитель Госдепа заявила, что США всегда готовы разговаривать со всеми, в том числе с Россией.

«Если он [президент РФ Владимир Путин] готов убрать российские войска с Украины, если он готов поговорить с нами серьезно, мы готовы с ним разговаривать, если это так», — сказала Нуланд.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины. Как уточняли в Минобороны РФ, российские военные наносят удары по военной инфраструктуре, гражданские объекты остаются вне опасности.