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    04 марта 2022, 06:34

    Нуланд объяснила, когда США отменят санкции против России

    Нуланд: санкции против России отменят в случае прекращения военной операции на Украине

    Дарья Смирнова

    Новые западные санкции в отношении России будут отменены, если российская сторона прекратить военную операцию на Украине. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    Нуланд объяснила, когда США отменят санкции против России

    По ее словам, ограничительные меры прекратятся, если Россия закончит эту военную операцию и поможет отстроить Украину, «восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность» этой страны, а также ее «право на существование».

    Ранее Нуланд прокомментировала возможность контактов с Россиии в условиях сложившейся геополитической ситуации. Представитель Госдепа заявила, что США всегда готовы разговаривать со всеми, в том числе с Россией.

    «Если он [президент РФ Владимир Путин] готов убрать российские войска с Украины, если он готов поговорить с нами серьезно, мы готовы с ним разговаривать, если это так», — сказала Нуланд.

    Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины. Как уточняли в Минобороны РФ, российские военные наносят удары по военной инфраструктуре, гражданские объекты остаются вне опасности.