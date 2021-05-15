«Ну все, русские победили»: британцы посмеялись над рекламой армии США

Британское издание Daily Mail обратило внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Читатели газеты высмеяли такой способ привлечь новобранцев в ряды военнослужащих.

В анимационной рекламе американской армии рассказываются истории пяти призывников. Одна из главных героинь — капрал Эмма Мэлоунлорд, которую воспитала лесбийская пара. В ролике девушка посещает гей-парад и свадьбу своих матерей. Сама Мэлоунлорд становится ракетчицей и командиром отряда противоракетной обороны.

Британские читатели стали активно шутить над американской рекламой. Они заявили о победе России с Китаем и закате США.

«Ну все, русские победили. И Китай тоже!» — написал один из пользователей.

«Мне в кои-то веки стыдно. Это закат США», — поддержал другой.

«Армия запустила вербовочную кампанию с лесбийской свадьбой. С новых политкорректных вояк вполне можно было посмеяться, если бы не наша безопасность и боеготовность», — подчеркнули в комментариях.

Также читатели отметили, что в скором времени нормальные люди не захотят идти служить, а сама армия стала походить на детский сад.