«Ну, я и есть батька»: Лукашенко рассказал об отношении к своему прозвищу

«Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька — и батька. Я привык к этому», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что не устает от напряженного ритма жизни главы государства, поскольку задумываться об усталости у него попросту нет времени.

Лукашенко также рассказал и о своем отношении к командировкам. По словам президента Белоруссии, ему не нравятся официальные визиты в дальние страны из-за того, что он тяжело переносит такие поездки.

Лукашенко признался, что поменял взгляд на свою работу, и рано или поздно ему придется уйти со своего поста. На вопрос о том, чем он займется на пенсии, белорусский лидер ответил, что писать мемуары он не готов, хотя ему есть, что вспомнить и рассказать следующим поколениям.

Также Лукашенко признался, что единственный человек, которого он считает другом — это российский президент Владимир Путин. По словам Лукашенко, в прошлом году это подтвердилось в очередной раз.