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    11 января 2021, 05:10

    «Ну, я и есть батька»: Лукашенко рассказал об отношении к своему прозвищу

    Валерия Шафирко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что уже привык к своему прозвищу «батька». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

    «Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька — и батька. Я привык к этому», — сказал Лукашенко.

    Он также отметил, что не устает от напряженного ритма жизни главы государства, поскольку задумываться об усталости у него попросту нет времени.

    Лукашенко также рассказал и о своем отношении к командировкам. По словам президента Белоруссии, ему не нравятся официальные визиты в дальние страны из-за того, что он тяжело переносит такие поездки.

    Лукашенко признался, что поменял взгляд на свою работу, и рано или поздно ему придется уйти со своего поста. На вопрос о том, чем он займется на пенсии, белорусский лидер ответил, что писать мемуары он не готов, хотя ему есть, что вспомнить и рассказать следующим поколениям.

    Также Лукашенко признался, что единственный человек, которого он считает другом — это российский президент Владимир Путин. По словам Лукашенко, в прошлом году это подтвердилось в очередной раз.