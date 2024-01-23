Мир 23 января 2024, 17:49 «Нравится вам это или нет». Трамп назвал главное отличие Путина от Байдена Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин любят свои страны, в отличие от Байдена РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин любят свои страны, в отличие от американского лидера Джо Байдена. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Путин и Си Цзиньпин, подчеркнул американский политик, очень умные и влиятельные люди, «нравится вам это или нет». Российский и китайский лидеры хотят, чтобы государства, где они правят, преуспевали. Байден же на это неспособен. Кроме того, Трамп назвал нынешнего президента США некомпетентным.

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«Неспособен связать и двух слов, спуститься со сцены и найти лестницу», — напомнил он.

Байден действительно несколько раз путал слова и имена во время выступлений, падал почти на ровном месте, что вызывало и смех, и беспокойство публики. В октябре он споткнулся и чуть не упал, поднимаясь на сцену в Филадельфии. В сентябре едва не рухнул, спускаясь по трапу самолета. Ранее Байден не смог самостоятельно надеть футболку. Доверие к лидеру у американцев начало падать. А на фоне войны Израиля и ХАМАС рейтинг одобрения президента вообще снизился до самого низкого уровня за время его президентства.