«Нравится нам это или нет»: глава дипведомства ЕС призвал работать с Лукашенко

Европейский союз должен и дальше работать с Лукашенко. Он продолжает руководить республикой, хотя ЕС и не признает результаты выборов. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы не признаем его (Лукашенко — прим. ред.) легитимным президентом. Как и не признаем [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся совершенно в одинаковых ситуациях. Мы не признаем, что они были выбраны законно. Однако, нравится нам это или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ними дела, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность», — заявил Боррель в интервью испанской газете El Pais.

19 августа главы стран Евросоюза собрались на экстренную онлайн-встречу по вопросу ситуации в Белоруссии. По итогам саммита ЕС не признал результаты президентских выборов в Белоруссии и решил наказать «значительное число тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Санкции введут в ближайшее время. Европейский союз не исключил, что меры примут и против Лукашенко.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, в которых победил действующий глава Белорусского государства. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, а его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,1% избирателей. После этого в республике начались массовые протесты.