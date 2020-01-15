Ножи с тупыми концами выпустили в Великобритании

Британская компания Vinеrs представила ножи с тупыми концами. На такой шаг производители пошли из-за роста преступлений с холодным оружием в Великобритании.

На сайте Viners приведена статистка подобных случаев. Так, за 12 месяцев ножами и другими колющими предметами воспользовались 44 тысячи преступников. Их жертвами стали 285 человек. Из-за увеличившегося числа нападений власти Соединенного Королевства решили изменить классификацию кухонных ножей. Теперь они считаются наступательным оружием. После этого некоторые торговые точки отказались от продажи ножей.

Однако компания надеется, что положение дел изменится после выпуска комплекта Assure collection. Во время разработки ножей британцы советовались с 1700 потребителями. Ножи сделаны из классической нержавеющей стали, на лезвиях есть антипригарное покрытие. Кроме того, ручки сделаны из эргономичных мягких на ощупь материалов.

Набор, в который входит четыре прибора, можно купить за 15,99 фунта (примерно 1200 рублей) По отдельности ножи можно приобрести за 3,99 или 5,99 фунта (около 64 и 96 рублей). Производители подчеркнули, что эти ножи удобны и безопасны в использовании.