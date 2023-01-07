Мир 07 января 2023, 12:47 Новыми поставками оружия Украине НАТО бросил вызов России Обозреватель Junge Welt Лаутербах: Путин усвоил урок из отношений России и НАТО в 1990-х Defense.gov

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Сообщения о том, что страны НАТО готовятся поставить Украине новые бронированные боевые машины из своих запасов — продолжение действующей стратегии Североатлантического альянса с начала специальной операции. Она заключается в том, чтобы проверить, на какой шаг готова Россия без вступления в открытое противостояние с военным блоком. Об этом в своей колонке для немецкой газеты Junge Welt написал обозреватель Райнхард Лаутербах.

Он напомнил, что первый президент СССР Михаил Горбачев фактически капитулировал перед НАТО, передав Альянсу весь военный контроль над Восточной Европой. Это оказалось невыгодно для России. Действующий президент Владимир Путин усвоил урок 1990-х годов.

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В качестве подтверждения своих слов Лаутербах отметил, что российская армия не наносит удары по мостам через реку Сан, связывающим Польшу и Украину, чтобы избежать ошибочного удара по территории страны НАТО и не увеличивать эскалацию.

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Комментируя поставки новых бронированных машин, обозреватель отметил, что раньше украинские войска получали от стран Запада советские танки, оставшиеся на складах бывших стран Варшавского договора.

Когда они закончились, Франция решила предоставить ВСУ боевые бронированные машины пехоты (БМП) АМХ-10. Это не совсем танки, но они оборудованы пушкой калибром 105 миллиметров, что ставит их на один уровень с немецкими Leopard, которые требуют власти Киева. Поставить французские БМП легче, потому что приграничные украинские мосты не выдержат веса реальных танков.