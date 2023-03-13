Мир 13 марта 2023, 17:01 Новым регионом возможного столкновения США и России сочли Арктику Bloomberg назвал Арктику новым местом возможного столкновения интересов США и России РИА «Новости»

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Арктика в последнее время приобрела все большее стратегическое значение, став новой точкой столкновения интересов России и США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«В этом регионе содержатся около четверти всех мировых запасов природного газа и нефти, притом что ресурсы морского дна до сих не нанесли на карту. Морские пути Арктики способны сократить коммерческие маршруты на недели», — отметили авторы статьи.

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По версии агентства, Россия якобы наращивает свое военное присутствие в регионе и способна нанести противнику серьезный удар в случае противостояния с НАТО и США.

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«Основной интерес заключается в коридоре между Исландией и Гренландией и Великобританией. Потенциально Россия способна перерезать линии военного снабжения для США или нарушить коммерческое судоходство», — добавили авторы материала.

Ранее Государственный департамент США заявил, что не видит возможности для сотрудничества с Россией в Арктике из-за проведения специальной операции на Украине.