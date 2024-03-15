15 марта 2024, 11:52
Новым президентом Европейской киноакадемии станет актриса Жюльет Бинош
Французскую актрису Жюльет Бинош избрали новым президентом Европейской киноакадемии. Она станет преемником Агнешки Холланд, которая решила уйти в отставку в 2024 году. Об этом написали «Известия» со ссылкой на пресс-службу академии.
«Все члены совета единогласно предложили французской актрисе Жюльет Бинош стать преемником Агнешки Холланд на посту президента Европейской киноакадемии», — говорится в сообщении.
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Утвердить Бинош в новой должности должны до 30 апреля. Формально за это отвечает большинство членов киноакадемии.
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