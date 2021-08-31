Новым президентом Эстонии стал директор национального музея Алар Карис

Директор национального музея Алар Карис стал новым президентом Эстонии. Во втором туре голосования его кандидатуру поддержали 72 депутата парламента (Рийгикогу).

Первый тур прошел 30 августа. Тогда за Кариса проголосовали 63 парламентария. Для победы ему нужно было получить минимум 68 голосов из 101 возможного, сообщило местное издание err.ее.

По законодательству Эстонии президента страны избирают депутаты Рийгикогу на тайном голосовании. У каждого парламентария есть один голос.

Кандидатура Кариса на пост главы Эстонии была выдвинута Центристской партией и Партией реформ. Они входят в правящую коалицию и обладают 59 мандатами в парламенте.

В первом туре голосования Социал-Демократическая партия и Isamaa позволили своим депутатам голосовать по собственному усмотрению, но во втором туре обещали оказать поддержку Карису.

Ранее новый президент Эстонии работал государственным контролером, занимал должность ректора Университета естественных наук и Тартуского университета. В октябре 2017 года был назначен директором Эстонского национального музея.