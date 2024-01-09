Важное 09 января 2024, 14:28 Новым премьер-министром Франции стал Габриэль Атталь Luc Nobout/Keystone Press Agency/globallookpress

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Новым французским премьер-министром назначили Габриэля Атталя. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

По информации издания, он стал самым молодым премьером Франции. Атталь смог занять этот высокий пост всего в 34 года. Указ о его назначении подписал президент Эммануэль Макрон

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«Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром после отставки Элизабет Борн», — указали в издании.

Элизабет Борн подала в отставку 8 января, она возглавляла кабмин Франции с мая 2022 года. Макрон поблагодарил ее за «преданность делу». СМИ сообщили, что перед отставкой Борн провела почти часовой разговор с президентом Франции, но подробности беседы не раскрыли.

После смены премьер-министра в стране начнутся кадровые перестановки в правительстве.

Причинами отставки Борн СМИ называют судебное разбирательство вокруг министра труда Оливье Дюссо, а также скандальную пенсионную реформу. Бывшего премьера обвинили в том, что она не смогла сдержать беспорядки, захлестнувшие Францию в 2023 году.