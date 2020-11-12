Новым премьер-министром Бахрейна назначили наследного принца
Премьер-министром Бахрейна после смерти предыдущего главы правительства Халифы бен Сальмана Аль Халифы стал наследный принц Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халиф, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на королевский указ.
Уточняется, что прежний премьер страны, принц Халифа бен Сальман Аль Халифа скончался утром среды, 11 ноября, в лечебном учреждении США. По этой причине в стране объявили недельный траур и припустили государственные флаги, пишет «Газета.ru».
Министерства и ведомства королевства приостановят свою деятельность на три дня, начиная с четверга, 12 ноября.