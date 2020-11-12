Новым премьер-министром Бахрейна назначили наследного принца

Уточняется, что прежний премьер страны, принц Халифа бен Сальман Аль Халифа скончался утром среды, 11 ноября, в лечебном учреждении США. По этой причине в стране объявили недельный траур и припустили государственные флаги, пишет «Газета.ru».

Министерства и ведомства королевства приостановят свою деятельность на три дня, начиная с четверга, 12 ноября.