Новым послом США в России станет второй по важности человек в Госдепе

«Доволен тем, что Джона Салливана выдвинули на должность нашего (США — прим.) посла в России. Мы долгое время стремимся к конструктивным отношениям с Россией, и я уверен: Джон будет эффективно руководить усилиями по укреплению нашего сотрудничества», — заявил он.

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Ранее президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Салливана на пост посла в России. Информация об этом появилась в документе от 11 октября, в котором перечисляется перечень людей, которых глава государства решил назначить на ту или иную должность. Теперь эту кандидатуру должен утвердить Сенат Конгресса США.

Салливан займет место Джона Хантсмана, завершившего свою миссию в Москве 3 октября. Сейчас дипломатическую миссию США в Москве временно возглавляет заместитель посла Америки Барт Горман, он на днях прилетел в Россию.

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Салливан родился в Бостоне, штат Массачусетс. Он получил степень бакалавра в университете Брауна в городе Провиденс и степень доктора права в Школе Колумбийского университета. Чиновник работал в двух предыдущих администрациях на ключевых должностях в министерствах юстиции, обороны и торговли. В 1992 году политик получил должность заместителя главного юрисконсульта избирательной кампании президента Джорджа Буша-старшего. А в 2004-м он занял пост заместителя главного юрисконсульта министерства обороны США. С 2005 по 2008 год Салливан работал главным юрисконсультом министерства торговли, а с 2007 по 2009 год — заместителем министра торговли США.

До недавнего времени Салливан — второй по значимости руководитель Госдепа. Эту должность он занимал с 24 мая 2017 года.