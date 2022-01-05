Новым послом Армении в России стал экс-министр обороны Арутюнян

Бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян стал новым послом республики в России. Указ о его назначении подписал президент страны Армен Саркисян.

Предшественником Арутюняна был Вардан Тоганян. Он занимал должность посла с 2017 года, сообщило РИА «Новости».

Пост министра обороны Армении Арутюнян занимал в 1999–2000 годах. Второй президент Армении Роберт Кочарян в 2002 году лишил его звания генерал-лейтенанта. В 2019 году Саркисян отменил это решение.

В августе 2020 года Арутюнян стал главным советником премьер-министра Никола Пашиняна, а осенью возглавил Минобороны республики. Летом прошлого года он оставил пост министра.