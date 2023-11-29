Мир 29 ноября 2023, 10:08 Новым пакетом санкций в Чехии заблокируют российские отели в Карловых Варах ЧТВ: финуправление Чехии запланировало новую заморозку недвижимости России Unsplash

Читать 360tv в

Финансовое управление Чехии провело мониторинг российской недвижимости для введения новых санкций. Среди претендентов на блокировку рассмотрят несколько отелей, сообщило Чешское телевидение.

«Власти республики изучают другие российские активы, которые могут быть арестованы в рамках национальных санкций. В настоящее время ФАУ проводит расследование в отношении отелей, контролируемых российскими госорганизациями», — заявил журналист.

Реклама

По информации издания, власти рассмотрят изъятие отеля Ulrika татарстанской компании «Связьинвестнефтехим» и «Московский двор» госкомпании «Медицинский центр». Оба здания находятся в Карловых Варах. Кроме того, чиновники предложат Евросоюзу наложить санкции на людей и организации, которые уже внесли в чешский национальный черный список.

Правительство Чехии 15 ноября наложило ограничения на 70 российских гособъектов в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах. Часть из них опломбировали. МИД России пригрозил ответными мерами.