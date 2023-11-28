Мир 28 ноября 2023, 13:10 Новым пакетом санкций ЕС воспользуется для изъятия недвижимости у россиян в Финляндии STT: новые санкции Евросоюза позволять изъять у россиян арену Helsinki Hall Unsplash

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Новый антироссийские санкции, которые Евросоюз готовит в рамках очередного пакета, позволят ЕС изымать у россиян недвижимость. В частности, крупнейшую крытую финскую арену Helsinki Hall. Об этом сообщило агентство STT.

«Новые санкции поддержат изъятие Helsinki Hall у российских бизнесменов», — указали авторы материала.

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Ограничения разработали для того, чтобы поддержать конфискацию недоступных общественности российских активов.

Как уточнило РИА «Новости», основными владельцами арены в Хельсинки являются Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко. Территория принадлежит россиянам с 2013 года.

Власти Венгрии заявили, что выступают против внесения атомной энергетики в новый пакет санкций ЕС против России. По словам главы МИД и внешнеэкономических связей страны Петера Сийярто, государство никогда не согласится на подобные ограничения.