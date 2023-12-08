Мир 08 декабря 2023, 09:19 Новым механизированным бригадам ВСУ выдадут устаревшую советскую технику Forbes: новые механизированные бригады ВСУ получат устаревшие БМП Ministry of Defense of Ukraine

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Украинским военнослужащим пяти новых механизированных бригад ВСУ, скорее всего, выдадут устаревшие советские машины. Такое мнение выразил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Эксперт напомнил, что сейчас ВСУ формируют 150-ю, 151-ю, 152-ю, 153-ю и 154-ю механизированные бригады. Он заметил, что на фотографиях с военными видны только «старенькие БМП».

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Обозреватель издания полагает, что новым подразделениям украинской армии не передадут западную технику, поскольку в руководстве ВСУ опасаются быстрой потери новой техники в бою. Он предположил, что им выдадут советские БМП-1, у которых крайне слабая защита.

Вместо боевых машин пехоты украинским военным могут предложить бронетранспортеры МТ-ЛБ или грузовики. Слабо защищенная техника напрямую влияет на боевые возможности бригады, подытожил Экс.

Ранее ВСУ снизили интенсивность огня на Краснолиманском направлении с применением западных артиллерийских установок. В Минобороны России также подчеркивали снижение боевых возможностей украинской армии.