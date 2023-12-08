08 декабря 2023, 09:19
Новым механизированным бригадам ВСУ выдадут устаревшую советскую технику
Forbes: новые механизированные бригады ВСУ получат устаревшие БМП
Украинским военнослужащим пяти новых механизированных бригад ВСУ, скорее всего, выдадут устаревшие советские машины. Такое мнение выразил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.
Эксперт напомнил, что сейчас ВСУ формируют 150-ю, 151-ю, 152-ю, 153-ю и 154-ю механизированные бригады. Он заметил, что на фотографиях с военными видны только «старенькие БМП».
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Обозреватель издания полагает, что новым подразделениям украинской армии не передадут западную технику, поскольку в руководстве ВСУ опасаются быстрой потери новой техники в бою. Он предположил, что им выдадут советские БМП-1, у которых крайне слабая защита.
Вместо боевых машин пехоты украинским военным могут предложить бронетранспортеры МТ-ЛБ или грузовики. Слабо защищенная техника напрямую влияет на боевые возможности бригады, подытожил Экс.
Ранее ВСУ снизили интенсивность огня на Краснолиманском направлении с применением западных артиллерийских установок. В Минобороны России также подчеркивали снижение боевых возможностей украинской армии.
ВСУ
Украина
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