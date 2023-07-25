Мир 25 июля 2023, 14:43 Новым главой МИД Китая опять стал Ван И Парламент КНР назначил новым главой МИД Китая бывшего главу канцелярии Ван И РИА «Новости»

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Бывшего руководителя канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Вана И назначили новым министром иностранных дел Китая. Его предшественник Цинь Ган сложил полномочия, сообщило агентство «Синьхуа».

Назначение утвердили на четвертой сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, которое прошло 25 июля в Пекине. В заседании приняли участие 170 депутатов.

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«После голосования на собрании было решено снять Цинь Гана с поста министра иностранных дел, назначить Ван И министром иностранных дел», — сообщило агентство.

В отставку отправили управляющего Народным банком Китая И Гана. Эту должность занял Пань Гуншэн. Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о рокировках.

Цинь Ган не появлялся на публике около месяца, сообщил «Царьград». В местной прессе его исчезновение объяснили проблемами со здоровьем и внутрипартийными интригами. Ван И уже возглавлял МИД Китая до декабря 2022 года.