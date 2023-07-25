25 июля 2023, 14:43
Новым главой МИД Китая опять стал Ван И
Парламент КНР назначил новым главой МИД Китая бывшего главу канцелярии Ван И
Бывшего руководителя канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Вана И назначили новым министром иностранных дел Китая. Его предшественник Цинь Ган сложил полномочия, сообщило агентство «Синьхуа».
Назначение утвердили на четвертой сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, которое прошло 25 июля в Пекине. В заседании приняли участие 170 депутатов.
Реклама
«После голосования на собрании было решено снять Цинь Гана с поста министра иностранных дел, назначить Ван И министром иностранных дел», — сообщило агентство.
В отставку отправили управляющего Народным банком Китая И Гана. Эту должность занял Пань Гуншэн. Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о рокировках.
Цинь Ган не появлялся на публике около месяца, сообщил «Царьград». В местной прессе его исчезновение объяснили проблемами со здоровьем и внутрипартийными интригами. Ван И уже возглавлял МИД Китая до декабря 2022 года.
Чиновники
Китай
Реклама
Реклама