Новым финдиректором «Нафтогаза» назначен бывший вице-президент Shell
Пресс-служба «Нафтогаза» сообщила, что 66-летний финансист с 30-летним опытом работы на разных позициях компании Shell закончил Колледж Томаса Мора в Гааге, Университет Эразма Роттердамского и Венский университет экономики и управления бизнесом.
«На разных этапах своей карьеры работал в таких сферах, как бухгалтерский учет и отчетность, управление эффективностью бизнеса, бизнес-партнерство, управление ценностью, аутсорсинг финансовых и бизнес-процессов, слияния и поглощения, а также отношения с инвесторами», — отметил Департамент по коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины».
Дрил начинал работу с поста финансового советника в дочерней компании Billion International и закончил карьеру в Shell должностью вице-президента Royal Dutch Shell по вопросам бухгалтерского учета и отчетности.
Он свободно владеет голландским и английским языком, и на хорошем уровне немецким и французским.