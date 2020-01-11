Новым финдиректором «Нафтогаза» назначен бывший вице-президент Shell

Новым финансовым директором группы «Нафтогаз Украины» стал Петрус Стефанус ван Дрил. С 8 января он будет отвечать за развитие интегрированной корпоративной финансовой функции, определение финансовой политики, принципов и процедур корпорации.

Пресс-служба «Нафтогаза» сообщила, что 66-летний финансист с 30-летним опытом работы на разных позициях компании Shell закончил Колледж Томаса Мора в Гааге, Университет Эразма Роттердамского и Венский университет экономики и управления бизнесом.

«На разных этапах своей карьеры работал в таких сферах, как бухгалтерский учет и отчетность, управление эффективностью бизнеса, бизнес-партнерство, управление ценностью, аутсорсинг финансовых и бизнес-процессов, слияния и поглощения, а также отношения с инвесторами», — отметил Департамент по коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины».

Дрил начинал работу с поста финансового советника в дочерней компании Billion International и закончил карьеру в Shell должностью вице-президента Royal Dutch Shell по вопросам бухгалтерского учета и отчетности.

Он свободно владеет голландским и английским языком, и на хорошем уровне немецким и французским.