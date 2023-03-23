Мир 23 марта 2023, 09:20 Новый зенитный полк появился в Белоруссии Минобороны Белоруссии объявило о формировании нового зенитного полка Фото: министерство обороны Республики Беларусь

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Вооруженные силы Белоруссии теперь имеют в своем составе зенитный ракетный полк. Об этом сообщило Минобороны страны в своем Telegram-канале.

«При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей», — сказано в сообщении.

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Министерство анонсировало посещение главой ведомства Виктором Хрениным вновь созданной воинской части в Лунинце. Он на торжественном мероприятии вручит военным, которые будут проходить там службу, ключи от квартир.

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Накануне белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия отправит стране боеприпасы «с настоящим ураном». Так он отреагировал на новости о передаче Великобританией снарядов с обедненным ураном Украине.