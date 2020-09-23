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    23 сентября 2020, 17:45

    Новый завод Hyundai откроется в следующем году в Петербурге

    Дарья Морозова

    Новый завод Hyundai по производству автомобильных двигателей откроется в Санкт-Петербурге в 2021 году. Об этом сообщил портал Newinform со ссылкой на вице-губернатора города Евгения Елина.

    Благодаря заводу в городе появится более 500 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 13,1 млрд рублей. Запуск завода ожидается в октябре следующего года.

    Ранее из-за пандемии коронавируса и отсутствия государственной поддержки в Латвии закрылся один из старейших рыбоконсервных заводов.

    Новости SMI.FM