Новый завод Hyundai откроется в следующем году в Петербурге

Благодаря заводу в городе появится более 500 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 13,1 млрд рублей. Запуск завода ожидается в октябре следующего года.

Ранее из-за пандемии коронавируса и отсутствия государственной поддержки в Латвии закрылся один из старейших рыбоконсервных заводов.