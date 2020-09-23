Новый завод Hyundai откроется в следующем году в Петербурге
Новый завод Hyundai по производству автомобильных двигателей откроется в Санкт-Петербурге в 2021 году. Об этом сообщил портал Newinform со ссылкой на вице-губернатора города Евгения Елина.
Благодаря заводу в городе появится более 500 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 13,1 млрд рублей. Запуск завода ожидается в октябре следующего года.
Ранее из-за пандемии коронавируса и отсутствия государственной поддержки в Латвии закрылся один из старейших рыбоконсервных заводов.