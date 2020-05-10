Новый зараженный коронавирусом появился в Ухане после долгого перерыва. Он в тяжелом состоянии

Новый случай с тяжелым больным во всем регионе зафиксировали впервые с 14 апреля. Также в Хубэе продолжают проводить тесты для людей без симптомов. Среди них тоже есть зараженные — около 17 новых случаев за сутки.

Всего в Китае, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, 83 990 зараженных коронавирусом, 4637 умерли. За последние три недели в стране выявили меньше сотни заболевших, большинство из которых — переносчики COVID-19.

После отмены карантина жители массово вышли в рестораны и другие общественные места. Работу начали даже фитнес-клубы, но пока с сокращенными часами работы и количеством человек в зале. Полеты над территорией Китая разрешили, правда, прилететь в страну пока нельзя. Многие китайцы из других регионов отправились на остров-курорт Хайнань.