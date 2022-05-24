Новый законопроект о поляках на Украине поддержали в Польше

Законопроект об особом правовом статусе граждан Польши, который внесли в Верховную раду Украины, положительно оценило польское Министерство иностранных дел.

«Это символический жест со стороны президента Зеленского и Верховной рады. Но нужно помнить, что много поляков живет на Украине. Это потомки поляков еще с тех времен, когда часть той территории находилась в границах Первой или Второй Речи Посполитой. А если у них сейчас польский паспорт, то у них будут дополнительные связанные с этим привилегии», — сказал заместитель главы польского МИДа Марчин Пшидач. Его слова привело РИА «Новости».

По его словам, важнее всего то, что поляки, которые ездят во Львов или Киев, которые хотят инвестировать или вести бизнес на Украине, смогут получить определенные привилегии «как украинские граждане».

Пшидач считает, что «это символический жест, но он может иметь конкретное практическое измерение». По словам дипломата, это «точно сблизит наши народы, в том числе и с правовой точки зрения».

По мнению политологов, законопроект об особом правовом статусе граждан Польши, который внесли в Верховную раду, может не только подорвать государственность Украины, но покончить с ней как с государством.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что решение Зеленского предоставить гражданам Польши особый статус фактически легализует захват страны.