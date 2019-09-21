Новый закон разработают на Украине на основе «формулы Штайнмайера»

«Формула — это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение», — заявил Ермак.

Он подчеркнул, что сейчас власти работают над мерами по прекращению огня в Донбассе. При этом помощник украинского лидера не уточнил, какой именно законопроект он имеет в виду.

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18 сентября полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что на состоявшемся в Минске заседании Киев сорвал выполнение соглашений советников глав стран «нормандской четверки». Украинские власти отказались подписать «формулу Штайнмайера».

В 2015 года бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм предоставления Донбассу особого статуса согласно минским соглашениям. Формула предполагает введение закона об особом порядке местного самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей.