27 декабря 2023, 05:29
Новый закон о мобилизации на Украине загонит людей в угол
Депутат Рады Шевченко: закон о мобилизации загоняет украинцев в угол
Закон о новой мобилизации на Украине является нелогичным и жестоким. Об этом заявил депутат Рады Евгений Шевченко в беседе с украинским политологом Вадимом Карасевым.
«По мне, это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же собаки станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект», — сказал политик.
Реклама
Он отметил, что в новом законе все направлено на месть тем, кто не захотел отправляться на службу. Такие действия нарушат права и свободу украинцев.
Ранее в Верховную раду внесли на рассмотрение законопроект об изменении мобилизационных условий. Теперь повестки украинцам будут присылать в электронном виде, а отсрочку перестанут предоставлять инвалидам третьей группы. Женщин в декрете с детьми до трех лет на службу отправлять не станут, помимо этого отсрочку получат действующие депутаты Рады.
Законы
Военные
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама