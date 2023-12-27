Мир 27 декабря 2023, 05:29 Новый закон о мобилизации на Украине загонит людей в угол Депутат Рады Шевченко: закон о мобилизации загоняет украинцев в угол РИА «Новости»

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Закон о новой мобилизации на Украине является нелогичным и жестоким. Об этом заявил депутат Рады Евгений Шевченко в беседе с украинским политологом Вадимом Карасевым.

«По мне, это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же собаки станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект», — сказал политик.

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Он отметил, что в новом законе все направлено на месть тем, кто не захотел отправляться на службу. Такие действия нарушат права и свободу украинцев.

Ранее в Верховную раду внесли на рассмотрение законопроект об изменении мобилизационных условий. Теперь повестки украинцам будут присылать в электронном виде, а отсрочку перестанут предоставлять инвалидам третьей группы. Женщин в декрете с детьми до трех лет на службу отправлять не станут, помимо этого отсрочку получат действующие депутаты Рады.