Новый взрыв произошел в Йемене. Подорвали дворец, куда прибыло правительство

В Адене произошел новый взрыв. На этот раз атака была у правительственного здания, куда прибыли члены нового правительства Йемена.

Первый взрыв прогремел в аэропорту Адена в Йемене. В результате погибли по меньшей мере 27 человек, еще десятки получили различные ранения. По данным службы безопасности, аэропорт обстреляли из минометов после того, как туда приземлился самолет с министрами нового правительства Йемена. Они прилетели в страну из Саудовской Аравии.

Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик назвал нападение вероломным терактом. Он также пообещал, что новое правительство выполнит свой долг и вернет Йемену спокойствие и стабильность. Власти также назвали виновников минометного обстрела — они уверены, что организаторами нападения на аэропорт стали хуситы.

Новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря в соответствии с Эр-Риядским соглашением. Его заключили в ноябре 2019 года между признанными международным сообществом властями страны и Южным переходным советом (ЮПС). 26 декабря члены нового правительства присягнули президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.