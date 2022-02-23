Новый взрыв прогремел в Луганске у трамвайного депо

В Луганске произошел новый террористический акт. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«В Луганске произошел очередной террористический акт. В 04.15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв», — говорится в сообщении, которое привело РИА «Новости».

На месте взрыва работают оперативные службы и правоохранительные органы.

Ранее в Донецке прогремел взрыв у здания телецентра. Власти ДНР квалифицировали произошедшее терактом, вероятная цель которого — запугать журналистов. Злоумышленники не стали выбирать объектом теракта вышку, а заложили взрывчатку под ограждение территории телецентра.

Чуть раньше неизвестные устроили покушение на бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. В результате взрыва серьезно пострадал один из местных жителей.

21 февраля в центре Луганска взорвался автомобиль руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По имеющимся данным, пострадали сам глава представительства и его водитель. В подорвавшейся машине было 10–15 килограммов взрывчатки.