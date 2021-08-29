Новый взрыв прогремел на складе боеприпасов в Казахстане

На складе боеприпасов воинской части в Жамбылской области Казахстана, где в результате пожара в четверг погибли 13 человек, в воскресенье произошел новый взрыв. Об этом сообщили на сайте Минобороны республики.

Взрыв на складе боеприпасов зафиксировали около 12:20 (09:20 по московскому времени). В ведомстве заявили, что взрыв был небольшой силы. Обошлось без жертв и пострадавших.

«На месте хлопка людей не было», — говорится в сообщении Минобороны Казахстана.

Причины взрыва выясняются.

По указу президента Казахстана 29 августа в стране объявили днем траура по погибшим в результате взрывов на складе инженерных боеприпасов. Жертвами стали 13 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, которые погибли при ликвидации последствий ЧП.

На складе хранилось более 500 тонн тротила. Воинская часть расположена в 30 километрах от города Тараз, вблизи находятся еще три населенных пункта с общим населением около 1000 человек. В пятницу из района, расположенного рядом с воинской частью, эвакуировали более 80 детей.