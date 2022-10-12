Новый взрыв на энергетической инфраструктуре случился в Днепропетровской области | 360°

Важное 12 октября 2022, 12:29 Поделиться Telegram

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Viber Новый взрыв на энергетической инфраструктуре случился в Днепропетровской области Глава Днепропетровской области Резниченко: взрыв случился на энергетической инфраструктуре РИА «Новости»

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Глава Днепропетровской области сообщил о новом взрыве на объекте энергетической инфраструктуры региона. Он произошел в Каменском районе, написало РИА «Новости».

Также стало известно о взрывах в Сумской области Украины, в результате них произошло аварийное отключение электричества в двух районах региона.

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Накануне Резниченко рассказал о повреждении энергетической инфраструктуры Днепропетровской области после удара российскими ракетами. Он уточнил, что в связи с этим в регионе решили ввести режим тотальной экономии электроэнергии. Чиновник призвал местных жителей экономить электричество, сообщил ТАСС.

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Россия начала наносить массированные удары по важным объектом украинской инфрастуктуры 10 октября. Это произошло после теракта на Крымском мосту, в котором ФСБ РФ обвинила украинские спецслужбы. Проблемы со светом возникли во многих регионах Украины.

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