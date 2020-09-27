«Новый вызов для России». Политолог назвал причины и последствия разгоревшегося конфликта в Карабахе

Россия заинтересована в прекращении боевых действий в районе Карабаха. Она сможет выступить посредником между участниками конфликта и помочь урегулировать его. Об этом «360» рассказал политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков.

«Наша страна заинтересована больше всех, чтобы был мир в Нагорном Карабахе. И Россия не может быть втянута в войну, потому что она равноудалена от Азербайджана и от Армении. И выступает стороной, которой доверяют оба участника противостояния. Россия выступает посредником в урегулировании этого конфликта», — пояснил Виталий Волчков.

Политолог уверен, что и в нашей стране есть люди, которые заинтересованы в увеличении очагов напряженности и конфликтов. Однако все равно России придется сыграть миротворческую роль, как, например, в Сирии и в других местах.

«Это новый вызов России — сможет или не сможет она сыграть такую роль. Владимир Путин известен еще со времен своего дворового детства тем, что он мастер „разводок“. Не в смысле обмана, а в смысле урегулирования конфликтов. Поэтому здесь будет найдено решение в интересах всех трех сторон», — добавил Волчков.

Эксперт заявил, что сложно обнаружить повод к обострению конфликта 27 сентября. Скорее всего, виноват радикализм, выходящий за рамки разумности. Не принципиальность в отстаивании своих интересов, а отстаивание своих интересов радикальными путями.

«У нас часто путают два этих понятия: принципиальность и средства достижения результата. Принципиальность позиции может не меняться и отстаиваться разными способами. А вот когда стороны начинают прибегать к радикальным методам, тогда это и ведет к обострению», — уточнил Виталий Волчков.

В целом, такие конфликты разгораются из-за нетерпения — желания получить нужный результат как можно скорее без учета интересов другой стороны. Политолог уверен, что это неразумная позиция. Скорее всего, сегодняшний конфликт был спровоцирован с обеих сторон. Какие-то силы внутри этих стран пытаются решить свои проблемы за счет попытки обрести внешние дивиденды.

Кто-то делает карьеру во внутриполитическом плане за счет внешних действий Виталий Волчков политолог.

Волчков добавил, что глава Азербайджана является устойчивой фигурой на внутриполитическом ландшафте. Он хорошо знаком с российской культурой, хотя исповедует ценности ислама. Обстановка в Армении же менее устойчива.

«Внутриполитическая нестабильность в Армении поддерживалась с участием американцев. Поэтому нужно смотреть на конфликт в более широком контексте. С одной стороны - Азербайджан и Турция, с другой — Армения и США. Пятый участник — Россия. У этих стран есть все ключи для решения конфликта. В конечном итоге должен победить разум», — объяснил Волчков.

Начавшееся 27 сентября обострение не должно стать хроническим. Нельзя создавать в Карабахе очаг постоянной военной напряженности. Лучше перевести его снова в латентную форму — в этом заинтересованы все стороны, в том числе и США.

«Если говорить об общей позиции США, которую выражает Трамп, американцы также не хотят разгорания конфликта в Карабахе. Но в США борются силы, имеющие разное представление об управлении — через порядок и через хаос. Демократы тяготеют к управлению через хаос и разъединение. Думаю, что с исходом американской кампании этот конфликт может быть более успешно разрешен», — резюмировал Волчков.

Политолог также отметил, что нельзя не упомянуть и Турцию, которая также имеет свои интересы. Но пока они не выходят за рамки стратегической стабильности, и Турция не выпадает из взаимодействия с Россией.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился утром 27 сентября в районе Горного Карабаха. Обе стороны обвинили друг друга в старте боевых действий. Уже есть погибшие и пострадавшие, в том числе среди мирного населения.